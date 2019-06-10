«Я глубоко не погружаюсь в вопрос связанный с Фуадом Аббасовым. Но много читаю то, что пишут азербайджанские СМИ».

Об этом заявил посол РФ в Азербайджане Михаил Бочарников на пресс-конференции, комментируя ситуацию с блогером Ф.Аббасовым.

«Я до сих пор не знаю, какое массовое средство представляет гражданин Фуад Аббасов. Вы понимаете, дело не в профессии. Речь идет о гражданине другого государства. После того, как к нам поступили обращения, мы поинтересовались ситуацией. У нас есть постановление Химкинского суда. В нем говорится, что Фуад Аббасов не покинул территорию России в течение 15 дней и не подал ходатайство для продления срока пребывания на территории РФ»,- цитирует его слова Репорт.

Говоря о сообщениях СМИ об избиении Ф. Аббасова во время задержания, посол отметил, что «посольство Азербайджана незамедлительно установило контакты с ним».

Minval.az