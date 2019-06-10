Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Касым-Жомарту Токаеву в связи с избранием на пост Президента Казахстана, сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства.
И.Алиев выразил надежду на активизацию взаимных усилий для обеспечения укрепления двустороннего и многостороннего сотрудничества Баку и Нур-Султана.
Азербайджанский лидер пожелал Токаеву крепкого здоровья и успешной деятельности на посту президента страны во имя обеспечения процветания народа Казахстана.
Действующий глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев одерживает победу на досрочных президентских выборах, прошедших в стране 9 июня. По предварительным данным Центризбиркома, за него проголосовали 70,76% избирателей (более 6,5 миллиона человек).
Явка на выборах составила 77,4%.