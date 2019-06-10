Министерство обороны Армении наградило солдат, осуществивших убийство азербайджанского военнослужащего.

«Министр обороны Давид Тоноян представил к высокой награде военнослужащих, осуществивших карательные действия за смерть убитого военнослужащего Сипана Мелконяна. Задание было выполнено на высоком уровне», — написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь Минобороны страны-агрессора Арцрун Ованнисян.

В последние дни в зоне карабахского конфликта наблюдается эскалация: 30 мая в результате армянской провокации погиб майор азербайджанской армии Агиль Акиф оглы Омаров. А 1 июня в результате перестрелки на линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск был убит 19-летний военнослужащий срочной службы Сипан Мелконян.

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Вчера, 9 июня в результате выстрела, произведенного противником в направлении Тертерского района фронта, погиб военнослужащий азербайджанской армии Халилов Эльшан Вугар оглы.

Официальный Баку ранее заявил, что убийство военнослужащего азербайджанской армии со стороны вооруженных сил Армении направлено на подрыв переговорного процесса по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Внешнеполитическое ведомство Азербайджана отметило, что «вся ответственность за реализацию этого сценария лежит на Армении и ее руководстве».

«Очередной кровавый акт, целенаправленно совершенный сторонниками войны и их покровителями в преддверье очередной встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ, служит подрыву переговорного процесса и эскалации напряженности», — заявили в МИДе.

Minval.az