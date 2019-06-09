Государственный экзаменационный центр Азербайджана (ГЭЦ) в воскресенье провел второй тур выпускных экзаменов для учащихся девятых классов средних общеобразовательных учреждений Гянджи, Лянкярана, Нафталана, Шеки, Сумгайыта, Абшеронского, Агдамского, Агсуинского, Астаринского, Бардинского, Билясуварского, Дашкесанского, Геранбойского, Гейгельского, Имишлинского, Кюрдемирского, Огузского, Габалинского Саатлинского, Сабирабадского, Шабранского, Шамахинского, Самухского, Тертерского, Хачмазского, Евлахского и Зардабского районов, говорится в сообщении ГЭЦ.

В целом на экзамене должны были принять участие 40234 учащихся.

С целью проверки знаний и способностей учащихся, на экзамене ученикам были предоставлены 90 вопросов закрытого типа по трем предметам.

Для управления экзаменационным процессом, в ГЭЦ функционировал оперативный штаб, регулярно поддерживалась связь со зданиями, где проводились экзамены, и наблюдалось за процессом экзамена. Во всех зданиях экзамен проводился в соответствии с инструкциями, были созданы необходимые условия для того, чтобы ученики продемонстрировали свой уровень знаний.

Обработка протоколов экзаменов и ответных карточек начнётся с десятого июня. Результаты будут объявлены в ближайшие дни.

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