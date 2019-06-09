Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра. Как говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов страны, 10 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода. Прогнозируется умеренный северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 19-23°, днем 28-33° тепла, в Баку ночью ожидается 21-23°, днем 30-32° тепла. Атмосферное давление составит 763 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 60-70%, днем 35-45%.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) будет преобладать северный ветер. Температура морской воды составит 20-21° тепла. На южных пляжах (Тюркан, Говсаны, Сахиль, Шихово) будет преобладать северо-восточный ветер. Температура морской воды составит 22-23° тепла.

Завтра в районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков. Однако, днем в некоторых горных районах ожидаются осадки и грозы. В отдельных местах осадки примут интенсивный характер, возможен град. Скорость восточного ветра местами усилится. Ночью температура воздуха составит 18-23°, днем 33-38° тепла, в горах ночью будет 11-16°, днем 18-23° тепла.

Minval.az