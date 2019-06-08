Стали известны стартовые составы сборных Азербайджана и Венгрии, которые встретятся сегодня в рамках отборочного этапа Евро-2020.

Как передаёт Report, с первых минут встречи на поле выйдут нижеследующие игроки:

Азербайджан: 1. Салахат Агаев, 23. Рахиль Мамедов, 5. Максим Медведев (к), 18. Антон Кривоцюк, 6. Бадави Гусейнов, 2. Гара Гараев, 20. Ричард Алмейда, 13. Дмитрий Назаров, 11. Рамиль Шейдаев, 10. Махир Эмрели, 17. Ренат Дадашов.

Венгрия: 1. Петер Гулачи, 14. Гергэ Ловренчич, 2. Ботонд Барат, 6. Вилли Орбан, 3. Михай Корхут, 8. Адам Надь, 7. Балаж Джуджак (к), 10. Доминик Собослаи, 18. Доминик Надь, 9. Адам Салаи, 15. Ласло Кляйнхайслер.

Отметим, что матч начнётся на «Баксель Арена» (Баку, Азербайджан) в 20:00 по местному времени.

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