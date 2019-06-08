Задержан человек, пытавшийся совершить суицид после нанесения ножевых ранений своей знакомой.

Как сообщили в МВД, 7 июня в районе 11 часов на улице А.Исмаилова в Сабаильском районе, житель Агсуинского района Ф. Абушов во время ссоры нанес удары ножом своей знакомой К.Микаиловой. После этого он пытался покончить с собой, взобравшись на строительный кран на улице Нефтчи Гурбана. Попытка суицида была предотвращена, Абушов был задержан сотрудниками полиции и доставлен в 8-е отделение, передает агенство «Онлайн».

К.Микаилова скончалась на месте происшествия.

По факту ведется расследование.

Minval.az