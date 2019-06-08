Полицейские 4-го отделения полиции Бинагадинского РУП, избившие адвоката Орхана Кянгярли, уволены. Об этом агентству Report сказал Анар Гасымлы.

По его словам, приказом министра внутренних дел, генерал-полковника Рамиля Усубова от 7 июня заместитель начальника 4-го отделения полиции Бинагадинского РУП Ялчын Ягубов уволен из органов внутренних дел, а дознаватель Эльнур Рашидов уволен с занимаемой должности. Другим приказом министра о привлечении к административной ответственности, оперуполномоченному и участковому объявлен выговор и неполное служебное соответствие.

Адвокат Орхан Кенгерли был избит и заключен под стражу в пятом отделении Бинагадинского районного управлении полиции города Баку 2 июня. Об избиении неназванного адвоката в социальных сетях в субботу сообщили сразу несколько защитников.

Однако министерство внутренних дел заявило, что информация не соответствует действительности. Сообщалось о нарушении адвокатом нормального рабочего режима в отделении полиции. По ст. 510 (мелкое хулиганство) Кодекса административных проступков был составлен административный протокол и направлен на рассмотрение в районный суд.

Minval.az