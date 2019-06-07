Встреча сопредседателей Минской группы ОБСЕ с азербайджанской общиной Нагорного Карабаха — не первая встреча в подобном формате. Об этом говорится в заявлении пресс-службы МИД Азербайджана в связи с комментариями в последние дни некоторых СМИ о встрече сопредседателей Минской группы ОБСЕ с азербайджанской общиной Нагорного Карабаха в рамках недавнего визита в регион.

«Это не первая встреча в данном формате. Сопредседатели до настоящего времени в рамках визитов в регион проводили встречи как с армянской общиной Нагорного Карабаха, так и с представителями азербайджанской общины. Здесь нет ничего удивительного; это является частью мандата сопредседателей. В мандате 1995 года сопредседателей отмечается: «Сопредседатели в своей деятельности будут руководствоваться нормами и принципами ОБСЕ, Уставом ООН, решениями СБСЕ, в том числе решениями Совета министров от 24 марта 1992 года и Будапештской встречи на высшем уровне, а также соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН». В заявлении сопредседателей, сделанном девятого марта этого года, было отмечено, что наряду с контактами при их посредничестве между Ереваном и Баку, продолжаются обсуждения с заинтересованными сторонами.

Хотели бы подчеркнуть, что позиция азербайджанской общины Нагорного Карабаха и вопрос об их возвращении на свои земли вместе с другими вынужденными переселенцами лицами всегда были частью переговоров. Этот вопрос нашел свое отражение также в вышеуказанном заявлении сопредседателей и «возвращение всех ВПЛ и беженцев в свои дома» отражено, как важный элемент переговоров. Однозначно можно отметить, что азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона нашей страны является важной частью переговоров.

В то же время следует учитывать, что переговоры по урегулированию конфликта проводятся между Арменией и Азербайджаном согласно соответствующим резолюциям ОБСЕ, и этот подход также поддерживается сопредседателями Минской группы.

В завершении, мы, призывая ознакомиться с заявлением сопредседателей Минской группы от 9 марта 2010 года тех, кто интересуется вопросами, которые обсуждались за столом переговоров, даем им легкий ответ. Тогда закончатся все спекуляции», — говорится в заявлении.

Minval.az