В Суде Хатаинского района завершилось рассмотрение ходатайства в связи с заменой на домашний арест меры пресечения в виде ареста в отношении Шафаг Агаджан (Агабалаевой), обвиняемой в незаконном обороте наркотических веществ.

Как сообщает АПА, на процессе было зачитано решение, согласно которому, ходатайство не было удовлетворено.

Напомним, в Баку была задержана руководитель национального информационного агентства, занимавшаяся торговлей наркотиками. Сотрудники Главного управления полиции города Баку вблизи городской клинической больницы № 5 в Наримановском районе провели операцию в отношении лиц, занимавшихся незаконным оборотом наркотиков. В ходе операции во время продажи за 100 долларов США и 1830 манатов 62 пакетов марихуаны общим весом более 311 грамм была задержана женщина.

Было установлено, что задержанная — руководитель информационного агентства «Бакупресс» Шафаг Агаджан (Шафаг Агаджан гызы Агабалаева).

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