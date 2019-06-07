«Реставрационные и консервационные работы крепостных ворот «Гоша Гала» предусматривается завершить до конца этого года».

Как сообщает Report, об этом в заявлении журналистам сказал председатель правления Управления Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» Аскер Алекперов.

По его словам, в последний раз крепостные ворота реставрировались в 50-е годы прошлого века: «Пришло время повторной реставрации. Мы отдаем предпочтение восстановлению памятника с сохранением его первозданности».

А.Алекперов заявил, что также предусматривается восстановление расположенного на площади «Гоша Гала» комплекса «Дом бакинских ханов»: «В следующем году планируется реставрация и консервация Бухарского караван-сарая и караван-сарая Мултани. Кроме того, есть необходимость в восстановлении известной как «зеленая аптека» бани Гасым бека. Однако, окончательная дата будет зависеть от госбюджета на будущий год. Полное восстановление крепостных стен требует долгого времени. На это нужно как минимум около 10 лет».

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