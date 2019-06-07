В Нахчыване стартовали совместные азербайджано-турецкие тактические учения «Нерушимое братство — 2019» с боевой стрельбой.

Как сообщает МО АР, согласно сценарию учений, подразделения Отдельной Общевойсковой Армии, различных силовых структур Нахчыванской автономной Республики, а также Вооруженных Сил Турецкой Республики были подняты по тревоге и выведены в район учений.

К учениям привлечены до 5000 военнослужащих, более 200 единиц танков и другой бронетехники, до 180 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, 21 самолет и вертолет, беспилотные летательные аппараты и различные образцы современного вооружения и военной техники, принятые на вооружение.

Целью учений является разработка совместных планов боевых операций штабов, повышение уровня профессионализма личного состава и достижение координации взаимодействия военных подразделений Азербайджана и Турции путем развития их навыков выполнения совместных задач.

Совместные азербайджано-турецкие тактические учения «Нерушимое братсво-2019» с боевой стрельбой продлятся до 11 июня.

Minval.az