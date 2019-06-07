Есть ли сегодня в Армении фигуры и силы, с которыми имеет смысл что-то обсуждать?

На днях министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян пообщался с журналистами. Он старательно изображал оптимизм. Обещал, что в ближайшее время будет обнародовано время и место встречи глав МИД Азербайджана и Армении. Заверял, что не видит никакой опасности полномасштабной войны. И даже советовал не особо беспокоиться по поводу острых дискуссий между Ереваном и оккупационным режимом в Ханкенди: «У нас есть вопросы, несогласия, дискуссии. Но таково наше общество. Никто не может ставить под сомнение наше единство». Все это, по задумке Зограба Грачевича, должно было вселить в сограждан уверенность: бояться нечего, беспокоиться не о чем, переговоры идут своим чередом. Только вот заявление Мнацаканяна прозвучало на весьма показательном фоне: «вялотекущая перепалка» между Пашиняном, с одной стороны, и «карабахцами», с другой, вышла на опасный уровень.

«Нулевой точкой» нынешнего витка кризиса многие эксперты, в том числе и в самой Армении, считают то самое ходатайство «президента Нагорного Карабаха» Бако Саакяна и его предшественника Аркадия Гукасяна об освобождении из-под стражи Роберта Кочаряна. Теперь наступил новый этап. Представители «ближнего круга» Бако Саакяна развернули против Никола Пашиняна впечатляющую войну в соцсетях, обвиняя недавнего кумира ереванских улиц ни много ни мало в намерении «сдать земли». В ответ Никол Воваевич поделился своим возмущением с журналистами в кулуарах парламента: оказывается, до его прихода к власти руководство Карабаха не знало, что обсуждается за столом переговоров, и не было знакомо с документами об урегулировании конфликта. Переговорный пакет передал «карабахским властям» именно Пашинян. Никол Воваевич заверял: он несколько раз обсуждал с военно-политическими элитами Армении и «Арцаха» (здесь и далее кавычки наши — Ред.) свое видение разрешения карабахского конфликта, спрашивал, есть ли у них претензии и несогласия. Таковых не было, заверил премьер. А затем с металлом в голосе продолжил: «Но когда после этого, люди сидящие со мной за одним столом, знающие, что происходит на самом деле, подстрекают своих помощников писать статусы (в соцсетях) о том, что правительство сдает карабахские земли, то у меня рождается справедливый вопрос: «Для чего это делается?». В переводе: Пашинян обвинил Бако Саакяна в заговоре против себя, любимого.

Такого Бако Саакян стерпеть уже не мог. И заявил, что считает «недопустимыми любые шаги, нацеленные на нарушение единства Карабаха и Армении, будь они предприняты со стороны Карабаха, Армении или Диаспоры». И вообще, «если заговорщики и существуют, то они будут наказаны». Подтвердил, что «недавно премьер-министр Армении предоставил нам некоторые документы относительно переговорного процесса», а ханкендинская верхушка передала ему свои документы (правда, при этом не пояснил, что это за документы, если ханкендинский оккупационный режим в переговорах никоим образом не участвует).Выдал заученный рефрен: «Вообще хочу подчеркнуть, что лучший и, пожалуй, единственный способ избежать спекуляций — восстановить полноценный формат переговоров при непосредственном участии Карабаха». Но «в переводе с политического» выступление Саакяна никоим образом не напоминало ни покаяние, ни отказ от обвинений. В результате Пашинян уже на заседании правительства выступил с гневным спичем: дескать, против Армении ведется «гибридная война». Некоторые группы ведут себя «противоправно», демонстративно ездят по тротуарам и распространяют злонамеренные слухи: «Люди хотят сделать ситуацию хаоса в стране, но не могут и им приходится об этом писать в прессе, что в стране хаос, внутриполитическая нестабильность, взрывоопасная ситуация, — гремел глава правительства. — Это уже вопрос национальной безопасности. Они ведут гибридную войну против Республики Армения».

Конечно, все эти «разборки» полностью подходят под определение «внутренние дела Армении». Но, во-первых, сегодня заложником этих самых «внутренних дел» становятся переговоры по карабахскому урегулированию, где Зограб Мнацаканян старательнейшим образом изображает уверенность и оптимизм. Во всяком случае, вице-председатель РПА Армен Ашотян на своей странице в Facebook высказался предельно откровенно: «Все шутки и сарказм в сторону. Слушая сегодня премьер-министра, я забеспокоился как за нашу страну, так и за нас всех и человека, захватившего руль страны. Он потерял связь с реальностью. И внутри, и вне страны. Неужели рядом нет никого, кто прямо в лицо ему скажет правду, все объяснит, убедит, в конце концов? Как же сделать так, чтоб он хотя бы не говорил об «Арцахе» и не занимался карабахским вопросом?»

А во-вторых, и «в-главных», дело даже не в подробном анализе, как еще год назад с Пашиняном связывали надежды на скорый дипломатический прорыв, рассуждали об «окне возможностей» и т.д., а теперь Никола Воваевича призывают «отодвинуть» от карабахской проблематики. Важно другое. Армения вползает в новый кризис, власть Пашиняна откровенно «шатается», карабахцы, проигравшие на ереванских улицах, год назад, готовятся к реваншу. По данным же ереванских экспертов, в самой Армении явно рассчитывают на свой реванш даже не вчерашние, а позавчерашние властители дум: Армянский национальный конгресс и «Дашнакцутюн». Нашумевшее письмо лидера АНК,: первого президента Армении Левона Тер-Петросяна «Война или мир? Время призадуматься» создали Армянскому национальному конгрессу имидж «партии мира», только вот вряд ли стоит смотреть на АНК через слишком уж розовые очки и забывать, что эта партия, во-первых, вышла из «шинели» того же «карабахского движения», и именно в тот период, пока власть была в руках АНК, Армения оккупировала и нагорный, и равнинный Карабах. Тем более на статус вменяемых партнеров по переговорам не тянут дашнаки.

И самое главное, именно в том «позавчера», когда властителями дум были дашнаки и «конгрессисты» и куда, по оценкам ереванских экспертов, пытаются вернуть Армению желающие своего реванша «позавчерашние» игроки, была произнесена знаковая фраза, которую еще в 2008 году вспомнила ереванская «Аравот» и которую потом многократно цитировали и в армянской, и в азербайджанской прессе: «Когда Амбарцум Галстян в 1993 году уходил с поста председателя горсовета Еревана, он высказал примечательную мысль, смысл которой сводился к следующему: «Я не опасаюсь того, что к власти придут коммунисты или дашнакцаканы. Проблема в том, что к власти приходит шпана». Возможно, будучи историком, он что-то предвидел». И если уж быть до конца откровенными, то к власти в Армении действительно пришла шпана. Конечно, между отдельными группировками этой самой шпаны могут происходить внутренние «разборки», они могут делить сферы влияния, сменять друг друга на ключевых постах, но качественный уровень от этого не изменится. И вот эта шпана, кроме всего прочего, еще и пребывает в полной уверенности, что переговоры и дипломатия — это не более чем «разводка для лохов», что соблюдать и уважать законы вовсе не обязательно, а уж выполнять заключенные договоренности — тем более.

И это уже повод озвучить и совсем неприятный вопрос: а есть ли сегодня в Армении политические силы, с которыми имеет смысл обсуждать карабахское урегулирование? Те, с кем есть шанс договориться и шанс, что достигнутые договоренности будут выполнены? Мнацаканян, конечно, может уверять, что он-де не боится возобновления войны. Только вот нынешнее поведение ереванской элиты не оставляет других вариантов решения конфликта, кроме военно-силового.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az