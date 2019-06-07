Уточнен размер зарплаты председателей коммерческих судов, которые начнут функционировать в Азербайджане.

Как сообщает Report, вопрос в связи с этим отражен в новой главе, добавленной в закон «О судах и судьях».

Так, председатели коммерческих судов, как и председатели судов по тяжким преступлениям, суда по тяжким преступлениям Нахчыванской АР, председатели военных судов будут получать материальное обеспечение в размере 80% от должностного оклада председателя Верховного суда – 1824 маната.

Отметим, что проект изменений в закон будет обсужден на первом пленарном заседании внеочередной сессии Милли Меджлиса 13 июня.

Minval.az