Проживающий в селе Джими Губинского района ученик 6 класса Даянат Исрафилов спас тонущую в реке 4-летнюю девочку.

Как передает Qafqazinfo, школьник рассказал, что пошел на реку ловить рыбу и увидел, как маленькая девочка барахтается в воде.

Мальчик отметил, что вытащил девочку из воды. Затем он встретил ее бабушку, которая сказала, что с малышкой был еще мальчик.

Сообщается, что мальчика спасти его не удалось.

Как рассказывает школьник, когда он спасал девочку, у девочки были синие пальцы и опухшие щеки.

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