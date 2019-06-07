Центральный банк Азербайджана (ЦБА) принял решение о снижении учетной ставки до 8,5% с 8,75%.

Об этом говорится в сообщении ЦБА.

«Стабилизация цен на нефть в последние месяцы, низкая инфляция и стабильная макроэкономическая ситуация обусловили снижение ставки с 8,75% до 8,5%», — говорится в сообщении.

Нижний порог процентного коридора снижен с 6,75% до 6,5%, верхний — с 10,75% до 10,5%. Данное решение вступило в силу с 7 июня.

«В текущих макроэкономических условиях снижение учетной ставки объясняется тем, что реальные процентные ставки остаются в позитивной зоне, что служит нейтрализации внешних и внутренних инфляционных рисков. В дальнейшем реакция денежной политики будет зависеть от отличий между реальной и прогнозируемой инфляции, инфляционных ожиданий, изменений во внешней среде и реакции финансовых рынков на данные изменения», — отмечается в сообщении.

Minval.az