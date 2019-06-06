В результате интенсивных розыскных мероприятий, проведенных совместно сотрудниками Главного управления полиции города Баку, Сабунчинского районного управления полиции и 12-го отделения полиции, пропавшая два дня назад 3-летняя Захра Багирзаде была обнаружена на территории Низаминского района и передана семье.

Отец Захры Расул Багирзаде поблагодарил сотрудников органов внутренних дел за помощь в поиске и обнаружении ребенка, передает Репорт.

Р.Багирзаде сообщил, что в день пропажи оставил Захру дома со старшим ребенком и ушел с женой на работу. Малолетний ребенок, оставшись без надзора, вышел из дома и не вернулся. Вернувшиеся домой родители, увидев, что ребенок пропал, сообщили об этом в полицию.

Когда обнаружили ребенка, рядом с ней была жительница Масаллинского района Назарова Тезегюль Шюкюр гызы 1980 г.р. Она была доставлена в Сабунчинское РУП в качестве подозреваемой. Продолжаются оперативно-следственные мероприятия для выяснения подробностей инцидента и выяснения условий пропажи ребенка.

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