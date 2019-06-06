Связи между Россией и Азербайджаном в сфере экономики динамично развиваются.

Об этом изданию «Онлайн» заявил министр экономического развития России Максим Орешкин. Министр подчеркнул, что его страна динамично развивает отношения с Азербайджаном во всех сферах, в том числе в сфере экономики.

«Я бы сказал, что в экономических отношениях с Азербайджаном мы вышли на новый уровень. Это очень важно. Стараемся совместно реализовывать многочисленные проекты. Что касается нынешнего уровня и перспектив экономических отношений между двумя странами, то я бы сказал, что факты показывают, что наши экономические отношения динамично развиваются. Объем взаимных инвестиционных проектов растет с каждым годом. Наблюдается рост товарооборота между двумя странами, по сравнению с прошлым годом. Поэтому нужно только смотреть вперед и двигаться».

Minval.az