Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на пятницу, 7 июня.

Как говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода.

Прогнозируется временами усиливающийся северо-западный ветер. Ночью температура воздуха составит 20-23, днем 27-32 градуса тепла, в Баку ночью ожидается 21-23, днем 30-32 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба, что является нормой, относительная влажность ночью составит 65-75%, днем 45-55%.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер. Температура морской воды составит 20-21 градус тепла.

На южных пляжах (Тюркан, Говсаны, Сахиль, Шихово) будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер. Температура морской воды составит 22-23 градуса тепла.

7 июня в районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков. Однако днем в некоторых северных и западных районах ожидаются осадки, есть вероятность гроз. В отдельных местах осадки примут интенсивный характер, возможен град. Скорость восточного ветра местами усилится.

Ночью температура воздуха составит 19-24, днем 32-37 градусов тепла, в горах ночью будет 13-18, днем 20-25 градусов тепла.

Minval.az