В следующем месяце азербайджанская государственная нефтяная компания SOCAR закупит сырую нефть у Ирака для переработки на своем нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) Star в Турции.

Как сообщает Trend со ссылкой на SHARQ AL-AWSAT, об этом сказал глава SOCAR Turkey Energy Заур Гахраманов.

Он отметил, что нефтеперерабатывающие заводы, которые используют иранскую сырую нефть, могут столкнуться в будущем с проблемами из-за санкций США.

По его словам, до сих пор на НПЗ Star были переработаны 1,5 миллиона тонн сырой нефти.

«Мы планируем переработать 8 миллионов тонн сырой нефти к концу года. Со следующего месяца мы начнем покупать иракскую нефть», — сказал Гахраманов.

Отметим, что решение США об отмене исключений из санкций в отношении импорта иранской нефти вступило в силу 2 мая.

Minval.az