На проходящей 5-го июня в российском городе Анапа встрече министров обороны стран СНГ генерал-полковник Закир Гасанов отказался фотографироваться рядом с коллегой из Армении. Об этом свидетельствует протокольное фото, распространенное по итогам встречи пресс-службой оборонного ведомства Азербайджана, сообщает Minval.az.

Согласно протоколу, министры, либо представляющие страну на заседании заместители министров, выстраиваются в алфавитном порядке. Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов должен был стоять по соседству с главой минобороны Армении Давидом Тонояном. Однако З.Гасанов отошел в сторону.

Отметим, что глава оборонного ведомства Азербайджана уже долгие годы принципиально отказывался вставать рядом с представителями страны-агрессора.

Minval.az