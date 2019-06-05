Совместное предприятие Сбербанка России и группы инвесторов ООО «Сокар Энергоресурс» приобрело 80% акций Антипинского НПЗ, говорится в сообщении Сбербанка.

Совместное предприятие получило контроль над заводом, а также месторождениями в Оренбургской области, образующими активы группы Антипинского НПЗ.

Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», 60% «Сокар Энергоресурс» принадлежит «Сокар Раша Инвестментс», остальные 40% — «СБК Комплект» Сбербанка.

«Азербайджанская нефтяная компания SOCAR рассматривает вступление в проект на стороне инвесторов после проведения аудита активов в рамках установленных корпоративных процедур и оценки операционной деятельности», — отмечается в сообщении.

Тем не менее, азербайджанская компания будет обеспечивать институциональную экспертизу и операционное управление заводом.

Minval.az