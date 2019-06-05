Государственное агентство автомобильных дорог приступило к расширению части автомагистрали Баку-Алят-госграница Грузии, которая после реконструкции минует крупные населенные пункты, говорится в сообщении на официальном сайте Госагентства.

Начались работы по расширению участка автотрассы от Гянджи до государственной границы с Грузией протяженностью 130 километров до четырех полос, говорится на сайте.

По проекту ширина дороги составит 27,5 метра. Проект предполагает строительство 31 дорожной развязки, 13 автомобильных мостов, 69 подземных переходов, а также 86 автобусных остановок.

После завершения работ и расширения автодороги будет обеспечено комфортное передвижение автомобилей. Кроме того, благодаря тому, что автотрасса минует крупные населенные пункты, также будет повышена безопасность населения и автомобилистов.

Расширение дороги будет способствовать увеличению международных и внутренних автоперевозок между Европой и Азией, отмечается на сайте Госагентства.

Minval.az