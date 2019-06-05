Территория мечети Тезе Пир будет расширена.

Как сообщает агентство «Онлайн», об этом заявил председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде.

По его словам, идея расширения территории мечети Тезе Пир принадлежит президенту Ильхаму Алиеву: «Об этом будет объявлено в ближайшее время. В настоящее время ведется работа над этим вопросом. Окрестности мечети Тезе Пир будут расширены. Потому что эта мечеть является нашим духовным символом».

Председатель УМК сказал, что эта мечеть является священным местом для азербайджанского народа: «Именно поэтому глава государства так чувствительно относится к этому месту».

Minval.az