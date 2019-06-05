Экспертная группа Института демократических инициатив (ИДИ) опубликовала отчет о правах ЛГБТ в Азербайджане.

Как передает «Туран», в отчете отражена ситуация в данной сфере, недостатки законодательства и содержатся предложения по устранению существующих проблем.

B документе содержится ссылка отчет ILGA (Международная ассоциация лесбиянок, геев, бисексуалов, трансов и интерсексов) за 2018 год, в котором отмечается, что Азербайджан является самой худшей страной в Европе по уровню жизни и обеспечению прав LGBT+ .

Они лишены прав на свободу выражения, объединений и собраний.

B стране нет зарегистрированных НПО представителей LGBT+ .

При этом, представители LGBT+ сталкиваются с серьезной дискриминацией и общественным порицанием в вопросах образования, занятости, военной службы.

Трасгендеры не могут сменить пол и лишены возможности получить необходимое гормональное лечение. Это обстоятельство ограничивает их и возможности работы.

ILGA считает, что представители LGBT+ не воспринимаются ни в обществе, ни в семье.

«Из-за упреков и жестокости в семье они под тяжелым психологическим стрессом вынуждены часто вести двойную жизнь и часто под предлогом «нормализации» вынуждены бывают вступать в брак с представителем другого полка.

А обществе не ведется просветительской работы. Как, и в большинство постсоветских стран гомосексуализм в Азербайджана является проблематичным вопросом, говорится в заключение отчета ИДИ.

Minval.az