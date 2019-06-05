Совокупный доход российских миллиардеров с начала года увеличился на 22,7 миллиарда долларов. Такие данные приводит Bloomberg.

Всего, по данным издания, в список 500 богатейших людей мира вошли 23 гражданина РФ. Это председатель правления энергетических компаний «НОВАТЭК» и «Сибур» Леонид Михельсон(состояние — 22,7 $ млрд, увеличилось на 3,22 $ млрд, занимает 35-е место в рейтинге Bloomberg), владелец НЛМК Владимир Лисин (21,3 $ млрд, +3,44 $ млрд, 39-е место), гендиректор «Норильского никеля» Владимир Потанин (21 $ млрд, +1,40 $ млрд, 40-е место), владелец «Северстали» Алексей Мордашов (18,8 $ млрд, +1,37 $ млрд, 48-е место) и президент «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов (17,9 $ млрд, +1,88 $ млрд, 52-е место).

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