Рамадан или как его еще называют Рамазан, в переводе с турецкого — священный мусульманский праздник. По сути это девятый месяц в мусульманском календаре, являющийся самым почетным и важным для правоверных мусульман всего мира. День начала поста ежегодно меняется.

На протяжении этого месяца необходимо соблюдать строгий пост, предполагающий отказ от еды, воды и интимных отношений каждый день от рассвета до заката. При этом по ночам запрет снимается. Смысл поста заключается в стремлении каждого мусульманина укрепить свою веру, переосмыслить образ жизни, расставить приоритеты, определить жизненные ценности, достигнуть духовного роста путем воздержания и ежедневной молитвы. Поначалу соблюдение такого поста может оказаться довольно трудным для тех, кто делает это впервые. Но практика показывает что обычно он легко переносим большинством людей и даже оказывает лечебный эффект на организм.

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Пост является одни из столпов Ислама. Его предписывается соблюдать каждому половозрелому мусульманину, за исключением пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями и тех, кто находится в пути. В этом случае воздерживающиеся должны каждый день оказывать помощь нуждающимся в размере той суммы, которую они тратят на пищу в день, а путешествующие должны будут восполнить пропущенные дни поста в следующем месяце.

Завершается месячный пост праздником Ид уль-фитр или Рамадан байрам, являющимся вторым по значению праздником у мусульман. Он начинается в последний день месяца Рамадан, после захода солнца, и длиться на протяжении двух дней следующего месяца, получившего название Шавваль.

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