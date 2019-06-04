Следственный комитет России показал кадры допроса задержанного по уголовному делу об убийстве бывшего спецназовца ГРУ в Подмосковье.

На видео мужчина лишь называет дату своего рождения и молчит. Ему предлагают задавать вопросы.

Как сообщал ранее Minval.az со ссылкой на телеграм-канал Baza, что конфликт, в котором убит бывший спецназовец ГРУ, начался на национальной почве. Сидевшие в баре армяне пытались выгнать, а затем забить насмерть двух парней за то, что те были русскими.

Инцидент произошёл поздним вечером 1 июня в подмосковной деревне Путилково. Двое местных жителей зашли в бар, чтобы выпить пиво. Однако посетителям-армянам не понравилось, что их компанию разбавили двое русских. Они потребовали от парней покинуть заведение, однако те отказались, так как уже успели сделать заказ.

Конфликт быстро перешёл в групповое избиение и выплеснулся из бара на улицу. Проходивший мимо ефрейтор ГРУ Никита Белянкин увидел, как толпа приезжих забивает насмерть двоих русских парней. Он кинулся жертвам на выручку и тем самым спас им жизнь. Однако один из участников драки ударил бывшего спецназовца ножом прямо в сердце. Белянкин скончался на месте до приезда машины скорой помощи.

Minval.az