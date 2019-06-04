Шемахинская астрофизическая обсерватория распространила официальное заявление в связи с появлением новой луны.

Как сообщили Report в обсерватории, появление новой луны было зафиксировано 3 июня в 14:03 (по бакинскому времени):

«Увидеть новый полумесяц представится возможным только в странах, расположенных близ экватора, спустя 14-16 часов».

В отдаленных от экватора странах обновленный полумесяц можно увидеть невооруженным глазом через 18-20 часов.

В Азербайджане появление на горизонте полумесяца, знаменующего собой начало месяца Шавваль, придется на сегодняшний день (вечером в пределах 20:20 / 21:06).

Minval.az