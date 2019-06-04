Ведутся переговоры по упрощенной выдаче виз для увеличения числа туристов из стран ЕС и предоставления их непосредственно в аэропортах Азербайджана.

Об этом сказал председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев, сообщает Trend.

По словам главы Агентства, в настоящее время продолжается работа по шести направлениям для привлечения туристов в Азербайджан.

Нагиев добавил, что в нынешнем летнем туристическом сезоне в Азербайджан ожидается приезд китайских и индийских туристов: «Мы уже встречаем их на улицах Баку. Этим летом в Азербайджан приедут и европейские туристы».

Глава Агентства подчеркнул, что до конца текущего года в Азербайджане ожидается рост числа туристов на 8-12 процентов, который, в основном, будет обеспечен за счет туристов из Китая, азиатских стран и Израиля.

В заключение он сказал, что в Республике Корея может открыться представительство Агентства: «В настоящее время сотрудники Агентства по развитию туризма находятся в Республике Корея, и вероятно в скором времени там откроется представительство Агентства».

Minval.az