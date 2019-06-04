Нынешние власти Армении во главе с премьер-министром Николом Пашиняном не заинтересованы в продолжении переговоров по мирному урегулированию армяно-азербайджанского конфликта и стараются переложить ответственность в этом вопросе на «чужие плечи», считает глава Администрации президента (АП) Азербайджана Рамиз Мехтиев.

«Создается впечатление, что Пашинян пытается свалить ответственность за урегулирование армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта на чужие плечи. То он заявляет, что не обладает правом вести переговоры от имени Карабаха, то обращается к армянскому народу с заявлением, что именно народ должен решать эту проблему. Это демонстрирует, что Пашинян, практически, не хочет решать конфликт и находит различные предлоги для этого. И если эти предлоги звучат красиво как призывы, то с практической точки зрения они безосновательны», — отмечает Мехтиев в своей статье, опубликованной в официальных СМИ. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его мнению, Пашинян, используя тактику экс-президентов Армении Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, занял позицию, направленную на затягивание процесса урегулирования конфликта.

Глава АП отметил, что Баку готов дать гарантии безопасности армянской общины Нагорного Карабаха, если Армения выведет свои Вооруженные силы с оккупированных территорий Азербайджана.

Мехтиев призвал сопредседателей Минской группы ОБСЕ активизировать усилия для достижения, в первую очередь, вывода армянских войск с захваченных территорий Азербайджана и возвращения азербайджанцев в свои дома.

Он также акцентирует внимание на незаконном искусственном заселении оккупированных земель сирийскими армянами.

«Согласно армянским источникам, с начала войны в Сирии в Армению переселились более 17 тыс. армян и сирийцев, часть которых была размещена в Нагорном Карабахе», — указал Мехтиев.

По его мнению, агрессорская политика Армении оставила эту страну в стороне от масштабных региональных проектов.

«Например, на конец 2018 года экономика Азербайджана в 4 раза превысила армянскую, стратегические валютные резервы Азербайджана в 20 раз больше, чем у Армении, азербайджанское население в 3,3 раза больше армянского», — отметил Мехтиев.

Он подчеркнул, что Берлинский офис консалтинговой компании «BE Berlin Economics GmbH» опубликовал в январе 2019 года итоги проведенного при финансовой поддержки Евросоюза исследования «Экономическое воздействие урегулирования нагорно-карабахского конфликта на Армению и Азербайджан».

«В документе подчеркивается, что достижение мира позволит Армении сократить финансовые расходы на оборону, а, следовательно, значительно уменьшить бюджетный дефицит и увеличить социальные расходы. Это также положительно отразится на сферах энергетики и водного хозяйства Армении, так как объединение энергетических систем двух стран сократит себестоимость производимого электричества, что принесет большую пользу особенно для Армении. Плюсы будут ощутимые и на финансовых рынках и инвестициях, так как урегулирование конфликта напрямую приведет к росту иностранных инвестиций, улучшению кредитного рейтинга и уменьшению процентных ставок», — указывает Мехтиев.

Кроме того, это положительно скажется на развитии торговли, потому что открытие границ с Азербайджаном и Турцией приведет к расширению двусторонней торговли и транзита, что позволит обеспечить ежегодный экспорт в размере $123 млн из Армении в Турцию.

Глава Администрации президента Азербайджана выразил надежду, что «руководство Армении осознает все плюсы, которые страна может получить от урегулирования конфликта, и приложит необходимые шаги для достижения долгожданного мира».

Minval.az