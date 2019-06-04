В январе-апреле 2019 года в Азербайджане было произведено 436 легковых автомобиля, что в 3,4 раза больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает Trendсо ссылкой на отчет Государственного комитета по статистике.

Согласно данным отчета, совокупный объем производства автомобилей, прицепов и полуприцепов в стране составил 28,6 миллиона манатов (рост за год на 8,6 процента).

В страну было импортировано 7 250 легковых автомобилей на общую сумму в 92,4 миллиона манатов.

Азербайджан также импортировал 643 грузовых автомобиля на 10,1 миллиона манатов (рост в 2,03 и 2,5 раза соответственно) и 44 автобуса на сумму 1,6 миллиона манатов (рост в 2,3 и сокращение на 7,4 процента соответственно).

С 2018 года в Азербайджане начал действовать новый автомобильный завод, который выпускает автомобили под брендом Khazar. Это способствовало значительному росту производства легковых автомобилей в стране. До этого в Азербайджане действовал Нахчыванский автомобильный завод, где осуществляется сборка автомобилей Lifan, а также Гянджинский автомобильный завод, на базе которого производятся тракторы, сельхозтехника, а также ряд грузовых автомобилей белорусских и российских компаний. Еще один автомобильный завод российской «Группы ГАЗ» планируется построить в конце 2019 году в Гаджигабульской промышленной зоне.

Согласно прогнозам правительства, в 2019 году объем производства легковых автомобилей в стране в суммарном выражении составит 31,7 миллиона манатов, в 2020 году — 56 миллионов манатов, в 2021 году — 85,3 миллиона манатов, а в 2022 году составит 113,3 миллиона манатов.

В количественном выражении в стране планируется постепенно довести объемы производства легковых автомобилей до семи тысяч единиц в год. Пока что на 2019 год их количество прогнозируется на уровне 600 единиц. Но уже с 2020 года их объемы значительно вырастут, до двух тысяч единиц, в 2021 году — 3,5 тысячи единиц, в 2022 году — 5,3 тысячи единиц и, наконец, в 2023 году — до семи тысяч единиц.

Производство грузовых автомобилей также будет расширяться — 55 автомобилей в 2019 году, 843 автомобиля в 2020 году, 752 автомобиля в 2020 году, 721 автомобиль в 2021 году и 782 автомобиля в 2022 году.

Minval.az