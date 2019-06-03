В марте этого года из Азербайджана в Турцию экспортировано 772,64 млн кубометров природного газа.

Как говорится в сообщении Управления по регулированию энергетического рынка Турции (EPDK), это на 30,7% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

Доля азербайджанского газа составила 17,98% общего газового импорта Турции.

В январе-марте Турция импортировала 2264,2 млн кубометров природного газа из Азербайджана, что на 31,4% больше показателя прошлого года. Азербайджан стал третьим по объему экспорта газа в Турцию.

Minval.az