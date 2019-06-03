Ректор Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC), профессор Адалат Мурадов будет общаться в прямом эфире социальной сети Facebook.

В прямом эфире, организованном при поддержке сайта Fed.az, ректор Адалат Мурадов ответит на вопросы абитуриентов, желающих поступить в магистратуру, а также родителей по поводу возможностей образования в UNEC, специальностей, международных программ и программ двойного диплома, специальной стипендии, оплаты за учебу, а также на другие вопросы.

Прямой эфир будет организован 11 июня в 11:00 часов через социальную сеть Fed.az (https://www.facebook.com/fedaznews/).

Вопросы по поводу UNEC можно присылать на электронную почту [email protected]

Minval.az