Между Россией и Азербайджаном — новый всплеск дипломатической активности. Между президентами РФ и АР состоялся телефонный разговор — по инициативе азербайджанской стороны. «Президент Ильхам Алиев выразил благодарность в связи с присвоением аэропорту города Сургут Российской Федерации имени выдающегося нефтяника Фармана Салманова и подчеркнул, что это решение было воспринято азербайджанской общественностью с большой признательностью, — сообщает пресс-служба главы государства. — В ходе телефонного разговора было отмечено успешное развитие азербайджано-российских двусторонних отношений в различных сферах, выражено удовлетворение завоеванными достижениями».

В самом деле, накануне президент РФ подписал указ по присвоению имен нескольким десяткам российских аэропортов. В числе прочего, воздушная гавань города Сургут, «нефтяной столицы» современной России, получила имя Фармана Салманова. Вряд ли имеет смысл напоминать: такие политические жесты, без сомнения, создают весьма благоприятный «политический климат» в двусторонних отношениях, напоминают об их историческом фундаменте и т.д.

Понятно и другое. Разговор двух президентов, без сомнения, касался не только аэропорта в Сургуте — спектр обсуждаемых тем был куда как шире. Тем более что пресс-служба отмечает: «Президенты Азербайджана и России провели обмен мнениями о различных вопросах, связанных с развитием наших связей, и перспективах сотрудничества, а также дальнейших контактах».

Обсуждалась ли в ходе этого телефонного разговора ситуация на линии фронта в Карабахе, официальные источники не уточняют. Но…

Как раз накануне телефонного разговора двух президентов на линии фронта был убит майор Вооруженных сил Азербайджана Агиль Омаров. Стрелял, как потом уточнили многие «источники», армянский снайпер. Причем произошло это как раз во время визита в регион сопредседателей Минской группы ОБСЕ, и вряд ли такое могло произойти по инициативе отдельно взятого снайпера без «отмашки» командования. Гибель майора Омарова еще раз с беспощадной убедительностью продемонстрировала: в Армении по-прежнему не готовы ни к настоящему миру, ни даже к соблюдению перемирия. То, что в Баку прежде всего ждут от Москвы реальных шагов, направленных на продвижение карабахского урегулирования, уже давно не новость и тем более не секрет.

А вот тут необходимо немного «сдвинуть фокус». И вспомнить о неафишируемом закулисье. Конечно, у Баку и Москвы весьма обширная и разнообразная «повестка дня». Она включает в себя и политические вопросы, и экономическое сотрудничество, и гуманитарную сферу, и взаимные инвестиции, и координацию действий правоохранительных органов, и многое другое. Без сомнения, это по-настоящему взаимовыгодное сотрудничество, в котором заинтересованы и Москва, и Баку. Тем более что связи двух стран имеют историю протяженностью в несколько веков. А уж разговор о перспективах даже теоретически не вместится в рамки статьи в СМИ.

Только вот слишком многое указывает на то, что сегодня отношения Азербайджана и России приближаются к своеобразному «моменту истины». В Баку заинтересованы в добрососедстве, доверии и сотрудничестве, но все это не предполагает поведения по принципу «начальник-подчиненный» или «в Кремле решили — в «южной столице» послушно исполнили». Так РФ может вести себя, к примеру, с Арменией, но не с Азербайджаном. Пусть даже для тех, кто еще застал СССР, это потрясение основ и «взрыв мозга». И точно так же ни для кого не новость и не секрет, что ждут в Баку от Москвы прежде всего реального содействия справедливому урегулированию армяно-азербайджанского конфликта.

Информационные ленты как бы приносят обнадеживающие новости, и это не только заявления официальных лиц РФ, что Москва выступает за скорейшее урегулирование. «Похолодание» между Москвой и Ереваном обсуждается с момента прихода к власти Никола Пашиняна, и эти разговоры получили на днях очередную «подпитку». По мнению ереванских экспертов, Никола Пашиняна демонстративно и публично унизили в ходе саммита ЕАЭС в столице Казахстана — Нур-Султане. Дело даже не в ордене, который Пашинян, в отличие от других участников саммита, так и не получил — куда важнее, что не состоялась его встреча с Владимиром Путиным, которую успели даже проанонсировать. Еревану пришлось уступать в таком ключевом вопросе, как назначение нового генсека ОДКБ. Ходят упорные слухи, что бывший глава Службы принудительного исполнения судебных актов Армении Мигран Погосян может получить политическое убежище в РФ. Все симптомы кризиса между Ереваном и Москвой налицо, но…между кем и кем этот кризис? Если уж совсем откровенно, это действительно смена приоритетов и ориентиров или же не более чем внутриполитические «акценты»? Тем более что пока этот кризис не затронул ни Карабах, ни военно-силовое сотрудничество России и Армении? А здесь, напомним, наличествуют и «оружейные подарки», которые Армения получает от России, и соглашения о создании совместных группировок сил ПВО и сухопутных сил, и «Искандеры», и истребители Су-30. Причем о последних заговорили уже после прихода к власти Пашиняна, и Никол Воваевич успел даже сделать селфи в кабине одного из них. А на карабахском направлении азербайджанская аудитория ждет от России именно конкретных осязаемых шагов, а не многообещающих жестов, «поводов для оптимизма» или намеков. В переводе: Карабах, готовность РФ реально продвинуть урегулирование — это и есть та «лакмусовая бумажка», которая определит, со знаком «плюс» или «минус» двусторонние отношения Баку и Москвы. И, будем реалистами, по-настоящему добрососедские отношения между Баку и Москвой вряд ли получатся, если Россия будет демонстративно пренебрегать интересами Азербайджана в таком ключевом вопросе, как территориальная целостность. И да, переводить в «конфронтационное» русло отношения, которые могут и должны быть теплыми, добрососедскими и доверительными, как минимум нелогично. Что же касается уверенности, что большая и сильная Россия может позволить себе не думать, что там думают о ней в столице бывшей южной республики, то…притча о Давиде и Голиафе известна еще с библейских времен. И вряд ли потеряла свою актуальность.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az