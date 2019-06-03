Королевство Саудовская Аравия провела в Мекке XIV саммит глав государств и правительств стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Как говорится в сообщении МИД, на данной встрече, прошедшей под девизом «Рука об руку к будущему», Азербайджан представил премьер-министр Новруз Мамедов.

По итогам саммита было принято итоговое коммюнике. В пунктах 34 и 35 документа отражена принципиальная позиция ОИС в связи с агрессией Армении в отношении Азербайджана.

В документе главы государств и правительств ОИС призывают урегулировать конфликт в рамках суверенитета, территориальной целостности и признанных на международном уровне границ Азербайджана. Здесь также выражена глубокая обеспокоенность продолжительным снабжением захватчика оружием в Нагорном Карабахе и других оккупированных территориях Азербайджана, незаконной деятельностью, направленной на изменение демографического, культурного и физического характера территорий, в том числе разрушением и присвоением культурного наследия и священных мест, продолжением незаконной экономической и другой деятельности с проникновением в общественную и частную собственность.

В связи с этим у стран-членов ОИС потребовали принятия эффективных мер.

В итоговом коммюнике также выражена полная поддержка деятельности контактной группы ОИС в связи с агрессией Армении по отношении к Азербайджанской Республике.

Minval.az