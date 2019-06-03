«В мае этого года было рассмотрено 70 обращений, связанных с именами, поступивших из отделов регистрации министерства юстиции в Специальную комиссию по именам и фамилиям при Терминологической комиссии, созданной при Кабмине Азербайджана».

Об этом Report сказала заместитель председателя Терминологической комиссии, профессор Саялы Садыгова.

По ее словам, не было рекомендовано называть детей 42-мя именами, отмеченными в обращении.

«Также были пресечены попытки назвать детей такими нестандартными именами как Ишбилир, Хункар, Лили, Хублар, Чаймаз, Ахиля, Джиджибаджы, Фагир, Айлар, Джазб, Ализа, Иттифаг, Ахдиййя, Бакапа, Айкул, Зейна, Урузар, Кёнтой, Кяляш, Гызылгуш, Гасида, Гятл и пр. При этом родители считают, что это оригинальные имена, которые будут отличать их детей от других», — сказала она.

Minval.az