4 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается ясная погода, будет дуть юго-западный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 20-24, днем 31-36 градусов тепла, в Баку ночью 22-24, днем 33-35 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 703 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью составит 65-75%, днем – 40-50%.

На северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) будет дуть юго-западный ветер. Температура морской воды составит 19-20 градусов тепла.

На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шыхово) будет дуть юго-западный ветер. Температура морской воды составит 21-22 градуса тепла.

В районах Азербайджана осадков не ожидается. В некоторых горных районах ожидаются кратковременные дожди.

Температура воздуха ночью составит 17-22, днем –33-38 градусов тепла, в горах ночью 15-20, днем 23-28 градусов тепла.

Minval.az