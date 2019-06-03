Один из обвиняемых по делу о пожаре, который произошел 19 мая 2015 года на проспекте Азадлыг в Бинагадинском районе Баку, Миръюсиф Махмудов вышел на свободу.

Как передает Qafqazinfo, он отбыл часть наказания и был освобожден досрочно.

Также вышел на свободу и замдиректора компании «Global Stone» Алекпер Аскеров, учредителем которой является Миръюсиф Махмудов.

Директор этой компании Угур Баширов, который приходится племянником Махмудову, в данный момент находится под арестом. Он приговорен к 5 годам лишения свободы.

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