Азербайджан аннулировал контракт с компанией Boeing на закупку 10 самолетов Boeing 737 MAX-8.

«Мы официально отказались от планов покупки самолетов Boeing 737 MAX-8 по известным причинам, связанным с безопасностью данных самолетов, и аннулировали соответствующий контракт», — заявили в AZAL.

Отметим, в апреле 2017 года азербайджанская авиакомпания Silk Way Airlines и Boeing подписали контракт на приобретение 10 пассажирских самолетов Boeing 737 MAX-8. Оператором данных самолетов должна была быть AZAL. Общая сумма соглашения составляла около $1 млрд. Азербайджан в рамках контракта должен был получить самолеты в течение трех лет.

Авиакомпания AZAL на сегодняшний день эксплуатирует такие самолеты, как Boeing 787, Boeing 767, Boeing 757, а также самолеты Airbus 340, Airbus 320, Airbus 319 и Embraer 190.

10 марта самолет Max 8 компании Ethiopian Airlines разбился вскоре после вылета из Аддис-Абебы. В результате погибли 157 человек. В октябре прошлого года лайнер этого же типа разбился возле индонезийского острова Ява. Тогда жертвами авиакатастрофы стали 189 человек.

Minval.az