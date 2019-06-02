Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR рассчитывает поставлять ежегодно 4 миллиарда кубометров газа потребителям в Турции с 2020 года.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал Reuters глава SOCAR Turkey Energy Заур Гахраманов.

По словам Гахраманова, SOCAR получила окончательные одобрение на сделку по приобретению газовых сетей в турецких промышленных городах Кайсери и Бурса у германского EWE Turkey Holding 27 мая и завершит ее к середине июня.

Поставки газа с гигантского азербайджанского газоконденсатного месторождения «Шах-Дениз» в Турцию через Трансанатолийский газопровод (TANAP) в 2019 году достигнут 3 миллиардов кубометров, а в 2020 году удвоятся.

Minval.az