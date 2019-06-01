С третьего июня 2019 года буде запущена электричка по маршруту Баку-Сабунчи-Баку, сообщает в субботу Trend со ссылкой на отдел по связям с общественностью ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

Оплата проезда в электричках Баку-Сабунчи-Баку будет осуществляться посредством пластиковых карт и бумажных билетов, продающихся в кассах и киосках.

Пластиковые карты можно приобрести в билетных кассах на станции Баку-Пассажирская, остановках Кешля, Кёроглу, Бакиханов и Сабунчинской станции.

Используемые в электричках Баку-Сумгайыт-Баку пластиковые карты действительны и на этом направлении.

Minval.az