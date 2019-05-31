Италия ожидает начала поставок азербайджанского газа по Транс-Адриатическому газопроводу (TAP) в 2020 году, заявил посол Италии в Азербайджане Аугусто Массари. Информацию распространяет «Интерфакс».

«Работы по строительству газопровода TAP ведутся по установленному графику. В прошлом месяце в рамках проекта было завершено строительство микротоннеля (на территории Италии) и мы ожидаем начало поставок азербайджанского газа в 2020 году», — сказал Массари в ходе своего выступления на мероприятии, посвященном национальному празднику Италии – Дню республики.

Minval.az