Президент Ильхам Алиев зимой следующего года посетит с визитом Рим, заявил посол Италии в Азербайджане Аугусто Массари.

«Хочу объявить, что 20-21 февраля 2020 года президент Ильхам Алиев совершит официальный визит в Италию», — сказал в пятницу Массари в ходе своего выступления на мероприятии, посвященном национальному празднику Италии – Дню республики.

По словам посла, до визита Алиева в Италию также запланировано проведение очередного заседания совместной межправительственной комиссии.

«Очередное заседание азербайджано-итальянской межправительственной комиссии пройдет в Риме 18 сентября 2019 года. Азербайджанскую делегацию возглавит министр энергетики Пярвиз Шахбазов», — цитирует «Интерфакс» Массари.

Minval.az