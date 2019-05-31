В ночь с 30 на 31 мая в ряде бронетанковых и артиллерийских частей сепаратистов Карабаха прошла внезапная проверка. Как сообщает ереванский «Спутник», подразделения были приведены в высокую боевую готовность.

«Проведенные в ночных условиях и незнакомой местности тренировки показали, что подразделения в «Армии обороны» могут действовать в любое время и в любом месте, достигая отличного результата в выполнении поставленных задач», — говорится в сообщении.

В конце мая вооруженные силы Азербайджана в рамках широкомасштабных оперативно-тактических учений провели этап с боевой стрельбой в ночное время.

Войска в рамках учений выполнили задачи по отражению атаки противника в ночное время, нанесением ему контрударов по различным направлениям, с последующим переходом в наступление наших войск.

В ходе учений, проходящих в сложных условиях горного рельефа, радиоэлектронной обстановки, а также в условиях других характерных особенностей, определенных замыслом данных учений, войска практически совершенствовали умения и навыки в организации и отработке различных способов ведения современной общевойсковой операции.

В различных полигонах мотострелковые и танковые подразделения, ракетные и артиллерийские установки, зенитно-ракетные комплексы, боевые самолеты и вертолеты выполнили боевые стрельбы, практические запуски ракет.

Minval.az