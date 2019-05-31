На сегодняшнем пленарном заседании парламента Азербайджана спикер Октай Асадов пожаловался на неисправность пост-терминалов. Обратившись к министру налогов Микаилу Джаббарову, О.Асадов заявил, что необходимо прийти к решению по поводу деятельности пост-терминалов.

«Созданы все условия — скоростной интернет и прочие возможности. Если так, то почему пост-терминалы не должны работать? Около 30-40 процентов депутатов жалуются на их неисправность. Мы получаем зарплату по карте. Нам каждый раз снимать деньги с карты? Прошу вас держать этот вопрос в центре внимания», — цитирует его слова Репорт.

Minval.az