В Баку 41-летний мужчина взят в заложники.

Как сообщает агентство «Онлайн», жительница Баку Бахтиярова Сабира Исрафил гызы (1957 г.р.) обратилась с заявлением в Управление полиции Низаминского района. Она сообщила, что 28 мая ее сын Бахтияров Ясин (1978 г.р.) был похищен на улице M.Шарифли. В заявлении женщина отметила, что три человека, угрожая ее сыну оружием, затолкали его в машину и увезли в неизвестном направлении.

Похитители потребовали от женщины выкуп в размере 10 000 манатов. Она отдала им 8 тысяч из этой суммы.

По факту ведется расследование.

Minval.az