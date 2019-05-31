Депутат Айдын Мирзазаде на пленарном заседании Милли Меджлиса призвал азербайджанских снайперов ликвидировать премьер-министра и министра обороны Армении Никола Пашиняна и Давида Тонояна в случае, если они вновь посетят оккупированные территории Азербайджана.

«Я не министр обороны, не верховный главнокомандующий, поэтому не могу отдавать приказы нашей армии. Прошу наших снайперов: если другие руководящие лица Армении, политики приедут на оккупированные земли Азербайджана, откройте по ним огонь. Армения сможет найти себе нового премьера», — отметил он, говоря о гибели майора ВС Азербайджана Омарова Агиля в четверг, 30 мая, в результате снайперского обстрела с армянской стороны.

«Если министр обороны Армении посетит линию фронта, то пусть застрелят и его. Кровь нашего офицера не должна оставаться не отмщенной. Это должно стать уроком для Армении. Армения должна понимать, что терпение азербайджанского народа не бесконечно. Армения должна положить конец оккупации, провокации», — добавил парламентарий.

Minval.az