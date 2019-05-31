«В Азербайджане будет несколько видов школьных форм».

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил министр образования Джейхун Байрамов.

По его словам, в ближайшие дни Кабинет министров утвердит образцовые школьные формы: «Будет несколько видов школьных форм. Это процесс будет осуществлен в ближайшие несколько месяцев. После того, как утвердят разновидности этих школьных форм, школы будут выбирать среди них».

Министр образования напомнил, что наличие единой школьной формы внутри каждой школы предусмотрено и в законодательстве: «То есть в связи с внедрением единой школьной формы не сделано больших изменений. Просто при нынешней норме школа не сама утверждает свою форму. Еще раз повторяю, что различные образцы в связи со школьной формой будут утверждены на правительственном уровне, и школы будут выбирать одну из них».

Minval.az