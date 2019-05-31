«Враг есть враг. Нельзя допускать послаблений. Это не рядовой солдат, чтобы этого не знать. Он командовал батальоном. Он знал, что в Баку проходит встреча с сопредседателями Минской группы ОБСЕ. И где-то была допущена ошибка… Мы не думали, что противник посмеет нарушить взятые на себя обязательства. Хотя это тот враг, который не считается ни с одним международным правилом или законом». Об этом в беседе с Minval.az сказал военный эксперт, полковник-лейтенант запаса Узеир Джафаров, комментируя гибель майора ВС Азербайджана Омарова Агиля в результате снайперского обстрела с армянской стороны.

По словам эксперта, погиб молодой, перспективный офицер, у которого остались двое маленьких детей.

«Выстрел произведен с армянской позиции, расположенной на оккупированной со стороны Армении территории Азербайджана, в направлении Агдама. Борьба между «карабахским кланом» и «ереванскими армянами» сегодня открыто дает о себе знать. И дело дошло до того, что премьер-министр Армении Никол Пашинян был вынужден дать негласное распоряжение о переводе своего сына Ашота для прохождения дальнейшей службы на территорию Армении. Хотя есть информация, что и глава Минобороны Армении Давид Тоноян поступил аналогичным образом в отношении своего сына, Эдгара. Видимо они опасаются того, что на них может быть оказано давление, — добавил военспец.

При этом У.Джафаров отметил, что азербайджанские пользователи социальной сети упоминают о заявлении СМИ министра обороны Азербайджана Закира Гасанова, неоднократно говорившего о десятикратном размере возмездия в том случае, если наша армия потеряет хоть одного военнослужащего.

«Я тоже сторонник такого ответа. Эти бесконечные и бесперспективные переговоры, ведущиеся долгое время, так ни к чему не привели. Мы должны определиться и заявить, что если в ближайшие три месяца не будут предприняты шаги, согласно принятым резолюциям Совбеза ООН, Азербайджан оставляет за собой право принять любое решение, которое приведет к восстановлению территориальной целостности страны. А пока что мы предоставляем противнику шанс для того, чтобы он еще больше наглел и вооружался», — отметил эксперт.

По словам военспеца, снайперские обстрелы с армянской стороны велись и ранее. Армянские снайперы, подготовленные на 102-ой военной базе одновременно с российскими военнослужащими, в последствие разместили вдоль линии фронта.

«Информация об этом была. Я потому и говорю, что была допущена неосторожность со стороны командира батальона. Он прекрасно знал, что отвечает не только за себя, но и за весь батальон, несущий боевое дежурство на этом участке фронта. Были нарушены некоторые меры безопасности. Находясь на передовой, наш офицер был без каски и бронежилета. На передовой, согласно распоряжению министра обороны, у военнослужащих отсутствуют какие-либо знаки различия. Даже если на нем был бронежилет и каска, враг не смог бы определить, кто есть кто. Однако снайперов учат отличать солдата –призывника от всех остальных. Есть десятки отличительных деталей. В этих вопросах нужно быть крайне внимательными.

Азербайджанская сторона должна тщательно разобрать этот случай, дать соответствующую оценку действиям ответственных лиц на местах. Есть конкретные лица, которые несут ответственность за этот батальон, за соблюдение техники безопасности, инженерного обеспечения и так далее. Просто нашего офицера подвела интуиция, наверняка думавшего следующим образом: если в Баку проходит встреча с сопредседателями, вряд ли армяне будут стрелять. Но вновь повторюсь: от этого врага не стоит ждать милости. Враг остается врагом. И у врага этого есть приборы ночного видения. Сепаратистов обеспечили оборудованием, которое передали американцы для нужд ВС Армения. Однако, это оборудование было переброшено на линию фронта. Одним словом, были допущены ошибки, в результате чего мы потеряли молодого, перспективного офицера.

Какие действия должны быть предприняты в ответ, знает министр обороны Закир Гасанов и другие ответственные лица. Уверен, уже даны соответствующие указания. И армянские оккупанты ответят по полной за этот гнусный инцидент, который произошел вчера», — резюмировал У.Джафаров.

Бахтияр Сафаров

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